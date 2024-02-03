جامعة الزقازيق تمنح درجة الدكتوراه لرسالة حول "تنمية المفاهيم اللغوية لدى الأطفال"

ناقشت جامعة الزقازيق رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث محمد السيد عباس سليمان، رئيس أخصائي تأهيل التخاطب بمستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق بمحافظة الشرقية، بعنوان «فعالية برنامج تدريبي تخاطبي في تنمية المفاهيم اللغوية لدى الأطفال ذوي اضطراب التوحد».

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الأستاذ الدكتور عادل عبدالله محمد، أستاذ التربية الخاصة والعميد المؤسس لكلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل السابق «مشرفًا ورئيسًا»، والدكتور عطية عطية محمد، أستاذ التربية الخاصة ورئيس قسم الإعاقة السمعية كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق «مناقشًا وعضوًا»، والدكتور أشرف محمد شريت، أستاذ الصحة النفسية والتربية الخاصة رئيس قسم العلوم النفسية كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الإسكندرية «مناقشًا وعضوًا».

وقررت اللجنة منح الباحث محمد السيد عباس سليمان، درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، وسط إشادة كبيرة بموضوع الرسالة وأهميتها، وذلك بحضور عدد من عمداء الكليات والمهتمين بعلوم ذوي الإعاقة والتأهيل بالجامعات المصرية والمستشفيات الحكومية والجامعية، أبرزهم الدكتور عماد مخيمر أستاذ علم النفس وعميد كلية الآداب الأسبق بجامعة الزقازيق.

وأظهرت نتائج الدراسة أنّ اضطراب التوحد يعد من أكثر الإضطرابات النمائية غموضا، فهو حالة تتسم بمجموعة أعراض يغلب عليها انشغال الطفل بذاته وانسحابه الشديد، إضافة إلى عجز مهاراته الاجتماعية، وقصور تواصله اللفظي وغير اللفظي الذي يحول بينه وبين التفاعل الاجتماعي البناء مع المحيطين به.

كما أظهرت النتائج؛ أهمية تنمية المفاهيم اللغوية باستخدام برنامج تدريبي تخاطبي لدى الأطفال ذوي اضطراب التوحد، وقياس أثر هذا التحسن بعد فترة التتبع.

وبلغ عدد المشاركون في الدراسة 10 أطفال ذكور من الأطفال ذوي اضطراب التوحد، تتراوح أعمارهم من «6: 9» سنة بمتوسط قدره «7,62» سنة وانحراف معياري قدره «0,794»، وتم اختيار المشاركون في الدراسة من قسم التخاطب بمستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق بمحافظة الشرقية، والذين اتسموا بانخفاض في درجة مقياس المفاهيم اللغوية لدى الأطفال ذوي اضطراب التوحد، وتتراوح معدلات ذكائهم من «55-69» درجة، أي في حدود الإعاقة الفكرية البسيطة، بمتوسط قدره «63: 90 »وانحراف معياري قدره «2,18»، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين أحدهما تجريبية والأخرى ضابطة مع مراعاة التكافؤ بين أفراد المجموعتين.

واعتمدت الدراسة على المنهج التدريبي، واستخدم الباحث الأدوات الآتية: مقياس ستانفورد- بينيه للذكاء «الصورة الخامسة»، ومقياس «جيليام التقديري» لتشخيص أعراض وشدة اضطراب التوحد - الإصدار الثالث GARS-3، ومقياس المفاهيم اللغوية، والبرنامج التدريبي التخاطبي المستخدم.

وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي في المفاهيم اللغوية لصالح المجموعة التجريبية، وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي في المفاهيم اللغوية لصالح القياس البعدي، لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي في المفاهيم اللغوية بعد مرور شهر من تطبيق البرنامج.

وتوصلت الدراسة إلى فعالية البرنامج التدريبي التخاطبي في تنمية المفاهيم اللغوية لدى الأطفال ذوي اضطراب التوحد.

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