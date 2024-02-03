أستاذ تخطيط عمراني: العاصمة الإدارية تتصدر مدن الجيل الرابع الذكية

قال الدكتور سعيد حسانين، أستاذ التخطيط العمراني، إن الدولة المصرية قامت خلال الفترة الماضية ببناء كثير من المدن الجديدة، والتي تسمى بـ«المدن الذكية»، متابعاَ أن العاصمة الإدارية الجديدة تقع على مساحة 700 كيلومتر مربع، وتتصدر مدن الجيل الرابع الذكية والمستدامة.

العاصمة الإدارية

وأكد أستاذ التخطيط العمراني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه المدن الذكية تتسم بأنها مدن صحية وراقية، يرتقي فيها الإنسان من خلال تعامله بشكل تكنولوجي في أغلب الخدمات المقدمة والمرافق، وبشكل ذكي، هذا بجانب الاختلاف التام عن باقي المدن في السكن وحتى العلاقات الاجتماعية، مما يساعد على تحقيق الأمن العام للدولة.

المدن الذكية تساعد في استغلال الصحراء

وأوضح أستاذ التخطيط العمراني، أن المدن الذكية تساعد في استغلال الصحراء التي تمثل أكثر من 92% من مسطح الدولة المصرية، هذا بجانب استيعاب الكثافات السكانية، وتقليل الضغط على المدن القديمة، مشيرا إلى أن إنشاء المدن الذكي شمل توفير جزأين، الأول يتكون من مبان تشمل مساكن، ومدارس، ومستشفيات، ومبان إدارية تساعد الإنسان على ممارسة الحياة بشكل أفضل، والثاني يتعلق بالبنية التحتية.