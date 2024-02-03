انطلاق المؤتمر الدولي للسياحة الصحية بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي الدولي للسياحة الصحية الذي عقد صباح اليوم السبت الخاص بالاعلان عن التفاصيل النهائية لمؤتمر " تطبيقات السياحة الصحية المصرية"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.



ويشارك في الحضور اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتورة نهال بلبع قائم بعمل محافظ البحيرة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اللواء اشرف عطية، محافظ اسوان، والدكتورة غادة سلبي، نائب وزير السياحة، والدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي.