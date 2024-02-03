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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

"سباحة المنيا" يحقق 12 ميدالية متنوعة في بطولة الصعيد الشتوية بالغردقة

سباحو المنيا
سباحو المنيا

حصد سباحو نادي المنيا ، في اليوم الثاني لبطولة  الصعيد الشتوية بالغردقة ، 4 ميداليات ذهبية ، و2 ميدالية فضية ، و6 ميداليات برونزية ، حيث حصد السباح عبدالرحمن وليد علي مواليد ٢٠١٠ ، على  ٤ ميداليات ذهبية ، ( ٢٠٠ متر متنوع ورقم قياسي جديد + ٢٠٠ متر حرة ورقم قياسي جديد + ٢٠٠ متر صدر + ٥٠ متر صدر ).

 

وفي ميداليات الفضيات حصل  سباحو المنيا على 2 ميدالية وهم ، منى أشرف حنا مواليد ٢٠١٠ ، فضية ٤٠٠ متر متنوع، عبد الرحمن أسامه مواليد ٢٠١١ ، فضية ٢٠٠ متر صدر، وفي ميداليات البرونز حصل  سباحو المنيا على 6 ميداليات ، وهم كل من ، منى أشرف حنا ٢٠١٠ ، برونزية ٥٠ متر صدر ، ميرال محمد علي مواليد ٢٠١٣ ، برونزية ١٠٠ متر فراشة ، مالك محمود صالح ،  مواليد ٢٠١٣، برونزية ١٠٠ متر فراشة  ، محمد أشرف جمال ، مواليد ٢٠١٣ ، برونزية ٥٠ متر ظهر، محمد مصطفى زين ، مواليد ٢٠١٣ ، برونزية ٢٠٠ متر حرة ، عبدالرحمن أسامه ، مواليد ٢٠١١، برونزية ٤٠٠ متر متنوع.

 

وكان سباحو المنيا ، قد حصلوا أول أمس الخميس على ، ميدالية ذهبية ، و 11 ميدالية فضية وبرونزيتان حصيلة أبطال سباحة نادي المنيا في اليوم الأول ، من بطولة الصعيد الشتوية بالغردقة ، وحقق الميداليات كل من، عبدالرحمن وليد علي ، مرحلة 2010 ، ذهبية 100 متر صدر ، مني أشرف حنا ، مرحلة 2010، فضية 100 متر صدر ، وبرونزية 200 متر فراشة ، محمد بكر شحاته ، مرحلة 2013 ، برونزية 200 متر ظهر

 

 كما حقق فريق النادي فضية تتابع 50×10 حرة لمرحلة 2013 وهم ، السباح محمد أشرف ، السباح أحمد عبدالله ، السباح أحمد أيمن ، السباح مالك محمود، السباح محمد أشرف شهير ، السباح مارك بيشوي ، السباح محمد مصطفى ، السباح عمرو خالد ، السباح عبدالرحمن مهني ، السباح محمد بكر شحاته ، وحرص على حضور فعاليات البطولة وتتويج السباحين بالميداليات ودعمهم ، محمود فتح الله عضو مجلس الإدارة والمشرف على النشاط.

 

يذكر أن فريق سباحة نادي المنيا ، يقوده كل من، دكتور محمد تايسون رئيس جهاز السباحة، محمود هاني المدير الفني لفريق السباحة ، و أحمد عبد الغني المدرب العام لقطاع البطولة ، وأيمن فتح الباب المدير الفني لقطاع الناشئين ، والمدربون ، حامد عاطف ، أحمد سعيد ، محمد أسامة  ، أحمد سيد محمد ، رويدا حسام الدين، ورأفت محمد، ودكتور محمود سليمان مدير حمام السباحة ، ومصطفي الحسيني إداري الفريق.

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