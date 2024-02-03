"سباحة المنيا" يحقق 12 ميدالية متنوعة في بطولة الصعيد الشتوية بالغردقة

حصد سباحو نادي المنيا ، في اليوم الثاني لبطولة الصعيد الشتوية بالغردقة ، 4 ميداليات ذهبية ، و2 ميدالية فضية ، و6 ميداليات برونزية ، حيث حصد السباح عبدالرحمن وليد علي مواليد ٢٠١٠ ، على ٤ ميداليات ذهبية ، ( ٢٠٠ متر متنوع ورقم قياسي جديد + ٢٠٠ متر حرة ورقم قياسي جديد + ٢٠٠ متر صدر + ٥٠ متر صدر ).

وفي ميداليات الفضيات حصل سباحو المنيا على 2 ميدالية وهم ، منى أشرف حنا مواليد ٢٠١٠ ، فضية ٤٠٠ متر متنوع، عبد الرحمن أسامه مواليد ٢٠١١ ، فضية ٢٠٠ متر صدر، وفي ميداليات البرونز حصل سباحو المنيا على 6 ميداليات ، وهم كل من ، منى أشرف حنا ٢٠١٠ ، برونزية ٥٠ متر صدر ، ميرال محمد علي مواليد ٢٠١٣ ، برونزية ١٠٠ متر فراشة ، مالك محمود صالح ، مواليد ٢٠١٣، برونزية ١٠٠ متر فراشة ، محمد أشرف جمال ، مواليد ٢٠١٣ ، برونزية ٥٠ متر ظهر، محمد مصطفى زين ، مواليد ٢٠١٣ ، برونزية ٢٠٠ متر حرة ، عبدالرحمن أسامه ، مواليد ٢٠١١، برونزية ٤٠٠ متر متنوع.

وكان سباحو المنيا ، قد حصلوا أول أمس الخميس على ، ميدالية ذهبية ، و 11 ميدالية فضية وبرونزيتان حصيلة أبطال سباحة نادي المنيا في اليوم الأول ، من بطولة الصعيد الشتوية بالغردقة ، وحقق الميداليات كل من، عبدالرحمن وليد علي ، مرحلة 2010 ، ذهبية 100 متر صدر ، مني أشرف حنا ، مرحلة 2010، فضية 100 متر صدر ، وبرونزية 200 متر فراشة ، محمد بكر شحاته ، مرحلة 2013 ، برونزية 200 متر ظهر

كما حقق فريق النادي فضية تتابع 50×10 حرة لمرحلة 2013 وهم ، السباح محمد أشرف ، السباح أحمد عبدالله ، السباح أحمد أيمن ، السباح مالك محمود، السباح محمد أشرف شهير ، السباح مارك بيشوي ، السباح محمد مصطفى ، السباح عمرو خالد ، السباح عبدالرحمن مهني ، السباح محمد بكر شحاته ، وحرص على حضور فعاليات البطولة وتتويج السباحين بالميداليات ودعمهم ، محمود فتح الله عضو مجلس الإدارة والمشرف على النشاط.

يذكر أن فريق سباحة نادي المنيا ، يقوده كل من، دكتور محمد تايسون رئيس جهاز السباحة، محمود هاني المدير الفني لفريق السباحة ، و أحمد عبد الغني المدرب العام لقطاع البطولة ، وأيمن فتح الباب المدير الفني لقطاع الناشئين ، والمدربون ، حامد عاطف ، أحمد سعيد ، محمد أسامة ، أحمد سيد محمد ، رويدا حسام الدين، ورأفت محمد، ودكتور محمود سليمان مدير حمام السباحة ، ومصطفي الحسيني إداري الفريق.