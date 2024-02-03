سفير مصر لدى نيوزيلندا يقدم اوراق اعتماده للحاكم العام

قدم السفير جورج عازر، سفير مصر لدى نيوزيلندا، اوراق اعتماده للسيدة سيندي كيرو الحاكم العام يوم الأول من فبراير الجاري بمقر الحكومة النيوزيلندية في مدينة اوكلاند، وذلك خلال مراسم خاصة وفقا للعادات النيوزيلندية وتقاليد الماوري العريقة. تضمنت المراسم قبول تحدي محاربي الماوري للتأكد من أن الضيف قد جاء بغرض السلام، ثم الترحيب بالسفير و اسرته، واستعراض حرس الشرف مع رفع العلم المصري، ثم التوجه للقاء الحاكم العام.

خلال اللقاء، القى السفير جورج عازر كلمة امام السيدة الحاكم العام اشاد فيها بالعلاقات الثنائية الطيبة وتطرق الى مختلف مجالات التعاون بين البلدين، كما اشار الى الاهمية الخاصة التي يمثلها العام الجاري حيث يشهد مرور خمسين عاما على بداية العلاقات الدبلوماسية بين مصر ونيوزيلندا، مؤكدا علي اعتزامه بذل كل الجهود لتعزيز هذه العلاقات على كافة الاصعدة.

وبعد تسليم اوراق الاعتماد الموجهة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الى السيدة الحاكم العام اعربت سيادتها عن اعتزازها بالعلاقات بين مصر ونيوزيلندا، وتناولت عددا من مجالات التعاون المشترك، وطلبت نقل تحياتها الى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما اشادت بالجهود التي تبذلها مصر من اجل احلال السلام و ايجاد تسوية للازمات الاقليمية و الدولية.