مارك زوكربيرج يقفز إلى المركز الرابع في قائمة مليارديرات العالم

قفز مارك زوكربيرج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Meta Platforms، الشركة الأم لفيسبوك، إلى المركز الرابع في قائمة مليارديرات العالم يوم الجمعة، مع ارتفاع أسهم شركة التكنولوجيا العملاقة بفضل النتائج المالية القوية، وفقًا للإحصاء.

وقالت قائمة فوربس للمليارديرات في الوقت الحقيقي إن صافي ثروة زوكربيرج قفز 27.9 مليار دولار، أو 19.88% إلى 167 مليار دولار.

وقد دفع هذا زوكربيرج، 39 عامًا، إلى تجاوز مؤسس مايكروسوفت بيل جيتس، ورجل الاستثمار وارن بافيت، والمؤسس المشارك لشركة أوراكل لاري إليسون.

ويحتل مؤسس أمازون جيف بيزوس المركز الثالث بقيمة 194 مليار دولار تقريبًا، ويأتي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX وTesla وX، بقيمة 198 مليار دولار في المركز الثاني.

برنارد أرنو، 74 عامًا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الأزياء الفرنسية القوية LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton، هو الأول بثروة قدرها 212 مليار دولار.

جاء الصعود الحاد لزوكربيرج بعد أن شهدت شركة ميتا دخلها أكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 14 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع، وفقًا لبيانها المالي الصادر يوم الخميس.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 25 في المائة على أساس سنوي إلى 40.11 مليار دولار أمريكي، في حين تمكنت الشركة من خفض التكاليف والنفقات بنسبة 8 في المائة.

ومع النتائج القوية، قفز سعر سهم Meta Platforms بنسبة 20.3% ليغلق يوم الجمعة عند 474.99 دولارًا أمريكيًا.

وتشير التقديرات إلى أن زوكربيرج يمتلك حصة تبلغ 13 بالمائة في ميتا.