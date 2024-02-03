إصابة شخصين إثر انقلاب موتوسيكل

أصيب شخصان إثر انقلاب موتوسيكل أعلى طريق الصحراوى فى الحوامدية لتلقى العلاج، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.



وفور تلقى بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين فى الطريق الصحراوى بالحوامدية وانتقل رجال الاسعاف الي المكان وتبين من خلال الفحـــص أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل أختلت عجلة القيادة من السائق مما تسبب فى انحرافه وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث إصابة شخصان ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفى سياق متصل لقي عامل مصرعه، وأصيب 9 آخرين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل، محملة بعدد من عمال اليومية، على طريق الدواويس الإسماعيلية الصحراوي، بنطاق البيفيتات الزراعية دائرة مركز القصاصين بالإسماعيلية.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة تقل عددا من العمال الزراعيين على طريق الدواويس دائرة مركز القصاصين.



على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع ب10سيارات إسعاف الى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع عامل يدعى 'عبد الفتاح علي صالح'، يقيم بعزبة صبري دائرة مركز شرطة القصاصين الجديدة، فيما أصيب 9 آخرين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.



تم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا بينما تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين والتصريح بدفن جثة المتوفى.