تعرض 9 أشخاص، للاصابة بينهم رضيع، في حادث انقلاب ميكروباص، بطريق الصعيد الزراعي مدخل مركز العدوة شمال المنيا بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.

بسبب السرعة الزائدة..إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالمنيا

وتلقى مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق الصعيد الزراعي مدخل مركز العدوة .

وانتقلت سيارات الإسعاف وشرطة تأمين الطرق، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة .

تسبب الحادث في إصابة 9 أشخاص بينهم رضيع، مقيمون جميعا بمركز العدوة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة المركزي، لتلقي العلاج، والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة .

تحرر محضر بالواقعة رقم 521 لستة 2024 إداري مركز شرطة العدوة، وتولت النيابة العامة التصرف.

مصرع طالب غرق في مياة النيل بكفر الشيخ

كما لقي طالب مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل ،و يقيم بمدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، بفرع رشيد لانزلاق قدميه أثناء غسله دراجته بالقرب من العبارة الكائنة في النيل بفوه.

كانت الاجهزة الامنية بكفر الشيخ ، تلقت إخطارا من غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه بمصرع «ي. أ. إ»- 15 عامًا، طالب بالمرحلة الإعدادية يقيم بمدينة فوه، غرقًا في مياه نهر النيل فرع رشيد، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فوه المركزي، تحت تصرف النيابة العامة وبانتداب مفتش الصحة لمعرفة أسباب الوفاة تبين من تقرير الدكتور خالد مفتاح، مدير إدارة فوه الصحية، ومفتش الصحة أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق.

وكشفت التحقيقات الأولية لرجال الشرطة أن الطالب الغارق أثناء عودته من أحد الدروس الخصوصية، وبحيازته دراجته قام بمحاولة غسلها في مياه نهر النيل فرع رشيد بالقرب من العبارة فانزلقت قدماه في المياه، ما أدى إلى مصرعه غرقًا في مياه النيل، ولا توجد شبهة جنائية في وفاته، وحُرر بذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات أمرت بالتصريح بدفن الجثة .