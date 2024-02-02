بالأسماء.. 3 مرشحين لتدريب منتخب مصر وحقيقة عودة كيروش

أكدت مصادر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم اقتراب المدير الفني روي فيتوريا من الرحيل عن قيادة منتخب مصر، وذلك بعد اجتماع أعضاء مجلس إدارة الجبلاية على إنهاء التعاقد مع المدرب البرتغالي بسبب الإخفاق في أمم أفريقيا.

وكشفت المصادر عن الأسماء المطروحة على طاولة اتحاد الكرة لاختيار مدير فني جديد خلفًا لفيتوريا، الذي يتوقع الإعلان عن رحيله رسميًا عقب الاجتماع الذي سيعقده مع مسؤولي الجبلاية يوم الأحد المقبل.

ويأتي اسم الفرنسي هيرفي رينارد مدرب السعودية السابق ومنتخب فرنسا للسيدات الحالي على رأس قائمة المدربين الذين يستهدف اتحاد الكرة مفاوضتهم، وذلك بعد اقتراح جمال علام رئيس اتحاد الكرة اسمه للتعاقد معه.

ويعد سباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية الاسم الثاني المرشح لقيادة الفراعنة، حيث أنه خاض التجربة في مصر بوقت سابق ولديه خلفية جيدة عن الكرة المصرية، كما أن راتبه الذي لا يتعدي الـ70 ألف دولار شهريًا يجعله المرشح الأقرب.

ويأتي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق في المرتبة الثالثة للتعاقد معه، خاصة وأنه يحظى بدعم وثقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي يرى أنه الأنسب للرحلة الحالية.

التعاقد مع هيرفي رينارد سيكون مستبعدًا بشكل كبير خاصة في ظل الراتب الكبير الذي يحصل عليه، وصعوبة توفيره من الجبلاية.

تفاصيل أزمة فيتوريا مع منتخب مصر

وصلت أزمة البرتغالي روي فيتوريا مع منتخب مصر إلى مرحلة صعبة بسبب تمسك المدرب بالحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملا والذي تم الاتفاق عليه في العقد المبرم مع اتحاد الكرة.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة بالإجماع على رحيل المدير الفني روي فيتوريا بعد الإخفاق الكبير في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والخروج من دور الـ16 على يد الكونغو في مفاجأة من العيار الثقيل.

المدرب روي فيتوريا رفض مقترح اتحاد الكرة القدم بالتسوية مقابل الرحيل، وذلك بحصوله على قيمة 200 ألف دولار عبارة عن راتب شهر يناير، بالإضافة إلى مبلغ 100 ألف دولار من قيمة الشرط الجزائي.

البرتغالي رفض الفكرة جملةً وتفصيلا وطالب اتحاد الكرة بالحصول على كامل مستحقاته وهي 800 ألف دولار، بواقع 200 ألف راتب شهر يناير و600 ألف قيمة الشرط الجزائي.

ومن المقرر أن يعقد اتحاد الكرة يوم الأحد اجتماعًا مع المدرب البرتغالي للوصول إلى حل ودي حول إنهاء التعاقد، والبحث عن مدرب جديد لقيادة الفراعنة في الفترة القادمة.