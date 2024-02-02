تحويل "مدق" إلى شارع يربط طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي بطريق السكة الحديدية

بدأت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية ، في عمل الطبقات الأسفلتية بشارع المدارس الخاصة بحي ثالث محافظة الإسماعيلية، والشارع يربط بين شارع "الرقابة الإدارية بشارع عطية أحمد عطية أمام نادي الكهرباء، تأتي المنطقة ضمن أعمال تطوير منطقتي الخامسة والثالثة تمليك بحي ثالث والبالغ اعتمادها ما يقرب من ٣٢ مليون جنيه والمقرر الانتهاء منها في ٣٠ يونيه ٢٠٢٤.

وأكد مدير عام المديرية بالإسماعيلية، علي قيام المديرية بإنشاء الشارع الجديد والانتهاء من أعمال رصفه وتحويله من" مدق" إلي شارع بعرض٩ متر أسفلت ويمر من إدارة مرور فايد ليربط طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي بطريق السكة الحديد الإسماعيلية السويس الموازي لترعة السويس ، تأتي الأعمال ضمن خطة تطوير الشوارع الداخلية ومنطقة المصالح الحكومية بمدينة فايد

ومن المنتظر الانتهاء من أعمال الشارع خلال ٤٨ ساعة، علي أن يتم استكمال باقي الأعمال داخل مركز فايد، والتي تشمل المناطق التالفة ، بالأسفل والأجزاء الحيوية وربط الطرق الداخلية علي طريق السويس الصحراوي في خلال ١٥ يوم من تاريخه .