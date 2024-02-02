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السبت 03 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأردن وكوريا الجنوبية.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

الأردن
الأردن

نجح المنتخب الأردني في صناعة التاريخ، بعدما تأهل للدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخه في بطولة كأس آسيا قطر 2024، بعدما حقق الفوز على نظيره الطاجيكستاني بهدف نظيف، في الدور ربع النهائي من البطولة.

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بينما صعد منتخب كوريا الجنوبية للدور نصف النهائي من البطولة ذاتها، بعدما فاز على أستراليا بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي شهدت إثارة ومتعة كبيرة في الأوقات الإضافية منها.
وضرب المنتخب الكوري الجنوبي موعدًا ناريًا مع نظيره الأردني، في نصف نهائي كأس آسيا.

موعد مباراة الأردن وكوريا الجنوبية

تنطلق مواجهة الأردن أمام كوريا الجنوبية في الخامسة من مساء الثلاثاء المقبل، في المباراة التي يشهدها ملعب أحمد بن علي بقطر.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية

تُنقل مواجهة الأردن أمام كوريا الجنوبية عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، وشبكة "ssc"، والكأس القطرية.

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