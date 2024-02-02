حبس عاطل بالاتجار بمخدر الآيس بحلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس عاطل وذلك ٤ أيام علي ذمة التحقيقات ، عثر بحوزته كيلو جرام لمخدر الآيس وسلاح أبيض «مطواة» ومبلغ مالى، بدائرة قسم شرطة حلوان .

حبس عاطل بالاتجار بمخدر الايس بحلوان

وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبطه وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية.

حبس المتهمين بسرقة حديد تسليح من داخل موقع تحت الإنشاء بالقطامية

كما أمرت جهات التحقيق بالقاهرة ، بحبس 3 متهمين 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، لاتهامهم بسرقة حديد تسليح من داخل موقع تحت الإنشاء بالقطامية بمحافظة القاهرة.

تبين من خلال التحريات أن المتهم الأول «خفير»، قام بسرقة بعض حديد التسليح من داخل موقع تحت الإنشاء «محل عمله» بدائرة قسم شرطة القطامية. بمواجهته، اعترف بقيامه بسرقة الحديد المُشار إليه بالاشتراك مع عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين- قائد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وأضاف بتصرفهما في المسروقات بالبيع لدى عميلهما «سيئ النية»، شقيق الأخير، مالك مخزن خردة- مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين- ومالك السيارة المشار إليها. تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم جميعا ضبط كل المسروقات والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات