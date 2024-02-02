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السبت 03 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إشادة واسعة بالإعلامي السعودي وليد الفراج بعد مواجهة النصر وإنتر ميامي

بوابة الوفد الإلكترونية

نال الإعلامي السعودي وليد الفراج استحسان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة بعد تألقه في قيادة الإستوديو التحليلي لمباراة النصر السعودي وانتر ميامي الأمريكي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي أقيم على ملعب "المملكة أرينا" في إطار الجولة الثانية من بطولة كأس موسم الرياض الودية لعام 2024.

وقاد الفراج الاستديو التحليلي بمشاركة العديد من نجوم التحليل يتقدمهم سامي الجابر نجم الهلال السعودي السابق ومحيسن الجمعان نجم النصر السعودي السابق بالإضافة إلي تواجد المحلل المصري تامر بدوي والمحلل التحكيمي القدير سمير عثمان. 

الفراج يحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي من خلال برنامجه الشهير أكشن يا دوري والذي اشتهر بتصريحاته ومداعبته للجمهور المصري خاصة في كأس العالم للأندية أثناء مشاركة الأهلي الأخيرة 

الجدير بالذكر أن النصر السعودي اكتسح فريق انتر ميامي بسداسية نظيفة وكذلك خسر الفريق أولى مواجهات هذه البطولة الودية بنتيجة 4-3 من فريق الهلال السعودي في إطار مباريات نفس البطولة.

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