سيطرت الحماية المدنية بالقاهرة ،علي حريق داخل مخزن بلاستيك بالطابق الـ3 بعقار مكون من 5 طوابق، في شارع فايزة سيد بمنطقة الزرايب بمنشأة ناصر بالقاهرة، حيث تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

السيطرة علي حريق بمخزن بلاستيك بمنشأة ناصر

البداية عندما تلقت قوات الحماية المدنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد باندلاع حريق بمخزن بلاستيك بالطابق الـ3 بعقار مكون من 5 طوابق، في شارع فايزة سيد بمنطقة الزرايب بمنشأة ناصر بالقاهرة.

دفعت قوات الحماية المدنية بـ5 سيارات إطفاء وعربات إسعاف إلى مكان الواقعة للسيطرة على الحريق.

كما أستعجلت نيابة المطرية، تحريات المباحث العامة ضد عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لقيامه بالتعدي بالضرب على طبيب بقسم الاستقبال بأحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة المطرية، وإحداث إصابته لحدوث مشادة كلامية بين زوجة المشكو فى حقه والطبيب؛ لرفضه دخولها لزيارة والدتها المحجوزة بالمستشفى عقب انتهاء مواعيد الزيارة وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.