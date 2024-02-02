قرار جديد في واقعة تعد عامل بالضرب علي طبيب داخل مستشفى بالمطرية

استعجلت نيابة المطرية، تحريات المباحث العامة ضد عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لقيامه بالتعدي بالضرب على طبيب بقسم الاستقبال بأحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة المطرية، وإحداث إصابته لحدوث مشادة كلامية بين زوجة المشكو فى حقه والطبيب؛ لرفضه دخولها لزيارة والدتها المحجوزة بالمستشفى عقب انتهاء مواعيد الزيارة وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

التصريح بدفن جثتي شخصين في حادث تصادم 5 سيارات بمصر الجديدة

كما صرحت جهات التحقيق ، بدفن جثتي شخصين، في حادث تصادم وقع بين 5 سيارات بشارع الخليفة المأمون أمام فندق تريومف بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم و٤ مصابين إلى مستشفى هليوبوليس لتلقى العلاج، وكشفت تحريات مباحث القاهرة، أن سبب الحادث السرعة الزائدة.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بشارع الخليفة المأمون أمام فندق تريومف بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

وانتقلت سيارات الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث، وتبيَّن من خلال المعاينة الأولية أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة بيد سائق إحدى السيارات؛ ما تسبب في مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين.