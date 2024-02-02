أزهر سوهاج تحصد المركز الرابع جمهورياً في بطولة كرة الطائرة

حصد فريق معهد فتيات طهطا الإعدادي الثانوي الأزهري بمنطقة سوهاج الأزهرية على المركز الرابع في بطولة كرة الطائرة على مستوى الجمهورية.



من جانبه هنأ الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية فريق معهد فتيات طهطا الإعدادي الثانوي الأزهري ، متمنيًا لهم التوفيق ومزيد من التقدم.



وقد مثًل المنطقة في البطولة معهد فتيات طهطا الإعدادي الثانوي شمال محافظة سوهاج، بقيادة كابتن الفريق هالة محمود طلعت، معلمة التربية الرياضية بالمعهد .

وفي سياق متصل واصلت منطقة سوهاج الأزهرية تحت رعاية فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، عقد ندوات البرنامج التثقيفي «أهلا بك في الأزهر» لطلاب البرنامج التأهيلي بحضور الدكتور محمد حسني، مدير عام العلوم العربية والدينية والدكتور مرتضى أبو شارب، مدير التعليم الإعدادي والأستاذ أحمد شومان منسق البرنامج التأهيلي بالمنطقة.



وأقيمت ندوة لطلاب البرنامج التأهيلي بإدارات طهطا وطما وجهينة والمراغة بمقر معهد فتيات طهطا الإعدادي الثانوي، حيث تم شرح وتوضيح بعض الموضوعات المتعلقة بالعقيدة والقضايا الراهنة، وذلك بحضور الشيخ عوني أبو عمران، مدير إدارة طهطا، والأستاذة إلهام قناوي، وكيلة الإدارة.



ويهدف البرنامج التثقيفي إلى توعية الطلاب بقضايا العقيدة والتساؤلات حول أهم الموضوعات، وذلك خلال الفترة من 30 يناير إلى 1 فبراير.