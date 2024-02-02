جائزة زايد للأخوة الإنسانية تعلن أسماء المكرمين لعام 2024

خلال مؤتمر صحفى عالمى

تكريم مجدي يعقوب لجهوده الاستثنائية في إنقاذ المرضى

أعلن المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لجائزة زايد للأخوة الإنسانية، خلال مؤتمر صحفى عالمى عقد فى أبوظبى أمس، أسماء المكرمين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2024، حيث يشترك فى الجائزة كل من الجمعيتين الإسلاميتين فى إندونيسيا جمعية نهضة العلماء والجمعية المحمدية، وجراح القلب المصرى الشهير عالمياً السير مجدى يعقوب، والقائدة المجتمعية الأخت نيلى ليون كوريا من تشيلير.

قال المستشار محمد عبد السلام، إن اختيار المكرمين لهذا العام تم من قبل لجنة تحكيم مستقلة، بناءً على جهودهم الاستثنائية فى مواجهة التحديات المجتمعية المعقدة والتشجيع على التعايش السلمى والتكافل بين الناس على المستوى المحلى والدولي. وسيتم تكريم الفائزين بالجائزة خلال مراسم التكريم الذى يقام بعد غد الإثنين صرح زايد المؤسس بالعاصمة الإماراتية أبوظبى.

كما يتم تكريم تكريم جراح القلب صاحب الشهرة العالمية الواسعة، البروفيسور السير مجدى يعقوب، تقديراً لجهوده فى تمكين الرعاية الطبية لإنقاذ حياة من هم فى أمس الحاجة إليها.

أما الأخت نيللى ليون كوريا - المعروفة باسم «الأم نيللي»- فهى الرئيس والمؤسس المشارك لمؤسسة Fundación MujerLevántate (مؤسسة المرأة الصامدة)، وهى منظمة غير حكومية تركز على تقديم الدعم الشامل للسيدات السجينات،

وتعد جائزة زايد للأخوة الإنسانية جائزة دولية سنوية مستقلة تكرّم الأشخاص والكيانات من مختلف الثقافات والخلفيات حول العالم ممن يعملون بتفانٍ وبلا كللٍ متجاوزين الانقسامات لتعزيز القيم الخالدة.

وأُطلِقت الجائزة عام 2019 عقب اللقاء التاريخى فى مدينة أبوظبى بين فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف و قداسة البابا فرنسيس، اللذين وقَّعا خلاله وثيقةَ الأخوة الإنسانية. وسُميت الجائزة بهذا الاسم تكريمًا للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذى عُرف بإنسانيته وتفانيه فى مساعدة الناس بغض النظر عن خلفياتهم وأجناسهم.