ختام برنامج "دوى" لتنمية المهارات الحياتية للنشء بمركز شباب الوقدة بالمراغة

أنهت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج سوهاج، مسيرة برنامج «دوى» لتنمية المهارات الحياتية للنشء، والذي جرى تنفذه بمركز شباب الوقدة بالمراغة شمال محافظة سوهاج، بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة، ومنظمة "اليونيسيف" .



وأوضح بيان أصدرته مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، أن برنامج «دوى» يهدف إلى تنمية المهارات الحياتية، وتنمية المهارات الشخصية، والتي تتضمن بعض التدريبات عن مهارات التعلم، وذلك لتدريب النشء من سن ١٢ سنة إلى ١٨ سنة، لتمكين النشء من أجل مستقبل أفضل.

وجاء في البيان أن التدريب يركز على المهارات الشخصية، مثل الوعي بالذات، والمرونة المعرفية، وعقلية النمو، والذكاء العاطفي، وإدارة الوقت، وتدور محاور البرنامج حول مجموعة من المهارات الحياتية، مثل التفكير الإيجابي، والأساليب التحفيزية، وتقبل الآخر، وتعلم كيفية التعلم، وتواصل المرسل والمستقبل، والتواصل اللفظي وغير الفظي، والتفكير الإبداعي، ومناطق التعلم، وتنمية المهارات الشخصية من خلال شرح نافذة جوهاري، ومفهوم المرونة المعرفية وعقلية النمو، والذكاء العاطفي، وإدارة الوقت، ومهارات التعامل مع الآخرين، والتواصل، وطرق الإقناع والتأثير .



تم تنفيذ البرنامج برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم،وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج وبمتابعة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب.