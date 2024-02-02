الجمعة 02 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف بالموسكي

بوابة الوفد الإلكترونية

أمرت  نيابة الموسكي الجزئية ، بحبس تشكيل عصابي مكون من 5 عاطلين- "لهم معلومات جنائية" وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات، عثر أثناء ضبطهم على مبلغ مالي و2 هاتف محمول “مجهولي المصدر”، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المبالغ المالية والهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب «النشل»، بدائرة قسم شرطة الموسكي.

ارتكبوا 8 وقائع سرقة ..حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف بالموسكي

عقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم عدد 8 وقائع سرقة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى عميلهم «سيئ النية» مالك محل هواتف محمولة بدائرة قسم شرطة المعادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقة.

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