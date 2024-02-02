انترريجونال يطرح 55 إصداراً في معرض الكتاب

يشارك مركز "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية"، ومقره العاصمة الإماراتية أبوظبي، في فعاليات الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 من خلال ما يزيد عن 55 إصداراً ، تشمل كتب ودوريات وسلاسل بحثية وملفات وتقديرات وتحليلات استراتيجية معمقة، تغطي المجالات السياسية والعلاقات الدولية والأمن والاقتصاد والتكنولوجيا والاجتماع وغيرها.

وجاءت دورية "حالة العالم"، الربع سنوية، في مقدمة إصدارات المركز في المعرض ، والتي تركز على رصد وتحليل الاتجاهات الاستراتيجية والظواهر الصاعدة في أقاليم العالم في المجالات المختلفة؛ وذلك بمشاركة خبراء وأكاديميين من منطقة الشرق الأوسط والعالم.

إلى جانب سلسلة "دراسات إنترريجونال"، وهي دورية تحليلية من فئة الدوريات ذات الدراسة الواحدة، الي تصدر بشكل دوري وتتناول أهم التحولات والقضايا الاستراتيجية الصاعدة في التفاعلات الإقليمية والدولية على كافة المستويات؛ السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والعسكرية، والتكنولوجية، والاجتماعية، وغيرها، وتأثيراتها على حالة الأقاليم الرئيسية في العالم.

إضافة إلى "مؤشرات إنترريجونال"، وهي سلسلة مؤشرات إحصائية غير دورية تستهدف رصد أهم التحولات الاستراتيجية والمتغيرات السياسية والاقتصادية والأمنية، والتكنولوجية والاجتماعية، المؤثرة في التفاعلات الإقليمية والدولية وتقديم رؤية استشرافية لمستقبل هذه التفاعلات.

وبجانب عدد من كتب "إنترريجونال" وفي مقدمتها؛ كتاب "قارة المستقبل: كيف يمكن فهم حالة أفريقيا؟"، الذي يلقي الضوء على الفرص والتحديات التي تواجهها الدول الأفريقية في ظل المتغيرات الراهنة في النظام العالمي، وكتاب "الانحسار الأمريكي: أزمات الداخل والمكانة العالمية للولايات المتحدة"، الذي يستعرض أهم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه المكانة الأمريكية على الساحة الدولية. بالإضافة إلى "كتاب الانهيار البيئي: تحولات العلاقات الدولية للتغير المناخي"، ويتناول قضية التغيرات المناخية وتأثيراتها الممتدة على الدول والمجتمعات، ومسارات الابتكار البيئي والتعامل مع التحدي المناخي.

وتتناول سلسلة "لايت هوس" ، وهي سلسلة تقارير تتناول المفاهيم النظرية والاتجاهات الصاعدة، وتأثيراتها على التفاعلات الدولية والإقليمية، ومن أبرز أعدادها دراسة: "ملامح صعود الاقتصادات الملونة في العلاقات الدولية"، والذي يتناول أبعاد صعود مفهوم الاقتصادات الملونة عالمياً في ظل مساعي الحكومات والمؤسسات الدولية للوصول إلى مستقبل أكثر استدامةً وسلسلة "العالم الجديد" " والتي تتناول موضوعاتها أبرز التحولات الجيوسياسية الكبرى المؤثرة على مستقبل أقاليم العالم في المجالات الأمنية، والعسكرية، والسياسية، والاقتصادية، والمجتمعية، والتقنية.

ومن أبرز الظواهر والتحولات العالمية التي ترصدها وسلسلة "العالم الجديد" ، العدد الخاص الذي يرصد ملامح إخفاق الاستخبارات الإسرائيلية فـي مواجهة "طوفان الأقصى "، والعدد المعني بـ "التنافس الاستثماري: خريطة الاستثمارات الأمريكية والصينية حول العالم" و تحديات القرن الصيني في النظام الدولي"، إضافة إلى عدد إعادة صياغة استراتيجيات الأمن القومي لدول العالم"، واتجاهات التسلح العالمية بعد الحرب الأوكرانية.