أسعار الذهب بأسواق صاغة الأقصر خلال تعاملات مساء الجمعة

تعتبر أسعار الذهب من أكثر عمليات البحث، لا سيما في الفترة الراهنة والتي تشهد تغيرًا مفاجئًا وجنونيًا بعد القفزات السريعة التي شهدها المعدن الأصفر في مصر، وتقدم بوابة الوفد أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية، بأسواق الصاغة في الأقصر.

وتشمل أسعار الذهب اليوم الجمعة، سعر الذهب عيار 24 بـ 4375 جنيها بيع، والشراء 4435 جنيها، أما عيار 21 يشمل سعره للبيع 3850جنيها، ومبلغ 3900 للشراء.

وسعر الذهب عيار 18بلغ 3283 جنيها بيع، فيما وصل سعر الشراء إلى 3342 جنيها.

وتعتبر أسعار الذهب المشار إليها، فى محلات الصاغة بمحافظة الأقصر دون إضافة سعر المصنعية، والتي تتراوح قيمتها مابين 100إلى 120جنيها، وتشير التوقعات إلى تزايد ارتفاع سعر الذهب خلال الأيام المقبلة.

