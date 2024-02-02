رفع 810 طن قمامة وأتربة من المنطقة المركزية بالدقهلية

تابع الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والاتربة والتجميل والتشجير والتجميل بالمنطقة المركزية بمشاركة 17 وحدة محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها.

وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة في الحملة والتي شملت الوحدات المحلية لمراكز ومدن ميت غمر والسنبلاوين واجا وبلقاس وشربين وجمصه ونبروه ودكرنس ومحله الدمنه ومنيه النصر والكردي وبني عبيد وتمي الامديد والمطريه والجماليه والمنزله وميت سلسيل.

هذا وقد اوضح "مختار"انه تم رفع 580طن مخلفات بلديه و80 طن اتربه و150طن مخلفات صلبه وناتج تقليم أشجار بحمله النظافه من الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج وعلي الطرق بالمنطقه المركزيه بحمله النظافه من الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج وعلي الطرق بالمنطقه المركزية.

ومن جانبه اوضح ، محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها انه بمشاركة الاستاذ احمد حمدي وكيل جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس فهمي علام مدير المتابعة بالجهاز ومحمد فارس بجهاز النظافه فقد تم التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية المشاركة بالحملة وباشراف نوابهم، حيث تم الاستعانه بعدد (128) معده نظافه ما بين لوادر و سيارات قلاب حموله 25 طن و 20طن و10 طن و 5طن و سيارات مكابس ولودر زاحف و مكانس وسيارات مياه وتم تكليف عدد 314 عامل نظافه علي مدار ( 3 ) ورديات وتم التركيز علي الشوارع الداخليه والعزب بمدينه المنصوره حيث تم تشغيل المكنسيات بشوارع الجيش والجمهورية والمشايه وعبد السلام عارف وسعد زغلول والطريق الدائري.

وتم رفع الأتربة من شوارع عبد السلام عارف ومحمود شاهين وطريق ترعه المنصوريه وتم تقليم أشجار محيط الوحده الصحيه بقلونجيل وحديقه عروس النيل و شجره الدر و الحدائق المفتوحه بشارع الجيش وستمرت اعمال رفع كفاءه النظافه العامه بشوارع المشايه والجمهورية وعبد السلام عارف واحمد ماهر وجيهان وحي الجامعه وشارع بوابه توشكي وتقسيم الزعفران وابن زيد و شارع الجلاء و محمد فتحي وسوق ستوته وسكه سندوب ومنطقه سندوب والمجزر و الترعه ومحيط كلية الاداب وشارع العبور وميدان الطميهي والشيخ حسانين وبورسعيد والسكه الجديده والسكه القديمه و مشعل والنخله و الثانويه والمدير والبداله و الدراسات وعبده معروف وقناه السويس وشارع سعد زغلول وشارع مساكن الميناء وشارع فخر الدين خالد و شارع سعد الشربيني ومساكن الشناوي وكفر البدماص وعزبه عقل وعزبه الشال والثلاجه وأسفل كوبري سندوب واسفل كوبري الجامعه وشارع محمود شاهين وشارع محطة الخلطه الاسفلتيه.

وقد اكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول.