زد 2009 يقسو على الجونة بسداسية في بطولة الجمهورية

فاز فريق ناشين كرة القدم بنادي زد مواليد 2009 ، علي فريق الجونة بنتيجة 6 / صفر خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الجمعه ضمن منافسات بطوله الجمهوريه .

أحرز اهدف الفوز لفريق زد كلا من:

يوسف عثمان هدف .

كاراس جورج هدف .

خالد مختار هدف.

دانيال تامر هدف .

احمد رجب ابوغالى هدف .

زين الدين شريف هدف .

وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري بالفوز اليوم .

الجهاز الفنى والإداري للفريق كلا من:

كابتن كريم ايمن مدير فنى

كابتن احمد على مدرب عام

كابتن بهاء احمد مدرب

كابتن محمد ابراهيم مدرب حراس

كابتن احمد هندى ادارى

كابتن مهند طارق هوندا مدرب احمال

دكتور ايمن مصطفى عظام

دكتور محمود هوارى اخصائى

مساعد ملعب شهاب احمد