مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في حادث انقلاب سيارة بقنا

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرين، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بقنا.

و تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي وأسفر الحادث عن مصرع شخصين، وإصابة كلًا من رامز بكري صابر، يبلغ من العمر 15 عامًا، وشقيقه حماده بكري صابر، يبلغ من العمر 20 عامًا، وسيد رفاعي سيد، يبلغ من العمر 24 عامًا، وشقيقه عبدالرحمن رفاعي سيد، يبلغ من العمر 22 عامًا.

وحسن فرج علي حسن، يبلغ من العمر 22 عامًا، وفايز فرج علي حسن، يبلغ من العمر 15 عامًا.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، كما تم نقل المصابين إلى استقبال مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، كما تم تحرير محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.