"حالة خاصة" في دائرة التريند رغم انتهاء عرض حلقاته

تصدر مسلسل "حالة خاصة" التريند على موقع إكس، وذلك بعد تحقيقه النجاح الكبير رغم انتهاء عرض حلقاته.

وكان نال الفنان طه دسوقي إشادات كبيرة على دوره فى مسلسله الجديد "حالة خاصة" كأول بطولة مطلقة له، واحتل مسلسل حالة خاصة المركز الأول في قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة في مصر على منصة "WATCH IT"، من بطولة غادة عادل وطه الدسوقي وأحمد طارق وحسن أبو الروس.

ووجه الفنان طه دسوقي الشكر لجمهوره بعد إشادة عدد كبير بمسلسل “حالة خاصة”.

وقال دسوقي، خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “شكرًا كلمة قليلة جدًا على كم الحب والمباركات اللي جايالي منكم من أول عرض المسلسل، وأسف لو ملحقتش أرد على ناس كتير،

بس حابب أشكر أولا كل اللي سهل عليا إني أعمل شغلي وآسف لو هيبقى بوست طويل شوية”.

طه دسوقي



وأضاف: “شكرا لكوتش التمثيل نديم اللي اشتغلنا مع بعض على الدور، شكرا للجمعية المصرية للتوحد ودكتورة داليا سليمان اللي ساعدوني أعرف أكتر وجاوبوني على أسئلة كتير جدًا عن التوحد، وقابلوني بناس كتير على طيف التوحد من مختلف المراحل”.

وتابع: “شكرًا عبدالله أشرف اللي قابلته في الجمعية وكان معايا في مرحلة التحضير وفادني جدًا اني أتعرف عليه اكتر (بالمناسبة عبدالله دلوقتي شغال في تيم watch it)”.

وواصل: “شكرًا للصديقة الممثلة ملك ياسر اللي ساعدتني بمعلومات كتير عن التوحد وخاصة المرحلة اللي فيها نديم، شكرا لصديقتي الدحيحة: مراتي نادين اللي دايما في ضهري وتحمست معايا وقعدت دورتلي على حاجات اشوفها وأقراها عشان أعرف معلومات أكتر”.

واستكمل: “شكرًا لسالي فايز ولكل فريق ginger، شكرا أستاذي واخويا الكبير احمد أمين اللي مترددش لحظة انه يكون جنبي في أول حلقة من المسلسل واللي حقيقي من اكتر المشاهد اللي استمتعت بيها، ثانيا شكرًا لكل فريق العمل بداية من أستاذ طارق الجنايني اللي إختارني وحملني مسؤولية اني اكون ضمن المسلسل ده .. مرورا بالمؤلف مهاب طارق اللي عمل حدوتة مهمة وسلط الضوء على فئة ناس كتير أوي متعرفش عنها حاجة وقرر إنه يضفر أحداثها بأغاني فرقة المصريين .. والمخرج عبدالعزيز النجار اللي أنا متأكد اني تعبته معايا، وكل فريق العمل اللي ورا الكاميرا من مهندسة الديكور سالي الشامي والستايلست فريدة فؤاد ومهندس الصوت عمرو عصام وصولا للمونتير اللي اشتغل عالمشروع بحماس ميقلش عن أي حد فينا كريم سعد”.

طه دسوقي



واختتم: “شكرًا لكل كرو التصوير على رأسهم أستاذ محمد عبد الرؤوف، شكرًا الأستاذة الكبيرة -مقاما مش سنا- غادة عادل على حبها وإحترامها لشغلها ودعمها ليا في مسلسل زي ده، شكرا ومبروك لزمايلي على مجهودهم هاجر السراج – وئام مجدي – احمد أزعر – حسن ابو الروس – على السبع – لينا إيهاب، شكرًا للعبقري هاني شنودة اللي ربط التجربة دي بالموسيقى بتاعته وبأغانيه وشرفنا كلنا بإنه يحط عليها إسمه، واخيراً شكرا تاني لكل حد كتب عن المسلسل او بعتلي او باركلي وأتمنى باقي المسلسل يعجبكوا، من قلبي شكرًا”.

طه دسوقي



وتدور أحداث مسلسل حالة خاصة حول شخص يعاني من التوحد يقرر التقدم للعمل في مكتب محامية شهيرة .

الصفارة رمضان 2023

يذكر أن طه الدسوقي قد شارك في بطولة مسلسل "الصفارة" مع كل من أحمد أمين واية سماحة وحاتم صلاح ومحمود البزاوي وإنعام سالوسة من إخراج علاء اسماعيل.

المطاريد

كما شارك في فيلم "المطاريد" من بطولة تارا عماد وأحمد حاتم ومحمود البزاوي ومحمود حافظ ومحمود الليثي ومحمد محمود من تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر سامي.

طه دسوقي



فوي فوي فوي

وآخر مشاركاته كانت في فيلم "فوي فوي فوي" من بطولة نيللي كريم ومحمد فراج وبيومي فؤاد وبسنت شوقي من تأليف وإخراج عمر هلال.

أحداث شيقة شهدتها الحلقة 9 من مسلسل “حالة خاصة” حيث واجهت أمانى النجار "غادة عادل"، نديم "طه دسوقي"، بعد أن وجدته فى المكتب يضع الملفات المسروقة.

وقالت أمانى: "حط نفسك مكانى فى يومين بس عرفت أن عمك محمد الوكيل "عبد الرحيم حسن" وبترجع ملف سرقاه ندى بنت محمد الوكيل وكمان متزوج رام الله وكنت أصلا فكرة أنها متزوجة من زوجى ياسر ممكن تفكلى الطلاسم دى، أنا حبيتك زى على ابنى".

غادة عادل وطه دسوقي

وقال نديم: "أنا محمد الوكيل يبقى عمى بس هو مش بيحبنى وأنا معرفش ليه بس ماما قلتلى إن هو مش معترف بيا و ماما كمان قبل ما تتوفى قالت ليا عاوزه أشوفك محامى ناجح وعايزاك تثبت ده لعمك ولما جميل قالى مكتب أمانى النجار بيدرب محامين سألته مين أمانى عشان مكنتش أعرفك وبعد كده قال ليّ أنتى أهم محامية فى مصر وأن دى فرصة ابقى محامى ناجح، ورام الله زواجنا كده و كده على الورق فقط، وما ينفعش احكيلك مبطلعش أسرار حد".

وأبدى النجم حسن أبو الروس سعادته بالنجاح الكبير الذى حققه مسلسل "حالة خاصة"، الذي يعرض علي واتش ات.

وشارك حسن أبو الروس جمهوره عددًا من الصور له من كواليس العمل عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقا عليها: "حالة خاصة نجح في خلق حالة خاصة عند كل الناس".

وأضاف: "ردود الفعل على شخصية عز حقيقي أسعدتني جداً.. شكراً من قلبي لكل طاقم العمل اللي ما حدش فيهم بخل بأنه يطلع أفضل ما عنده علشان المسلسل ينجح النجاح ده.. بحبكم يا روح القلب".

حسن أبو الروس وطه دسوقي

مسلسل "حالة خاصة" مكون من 10 حلقات، وعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء، ومن بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل آدم وهدان، أدم النحاس تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.