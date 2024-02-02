رئيس وزراء العراق يشيد بدور الشركات المصرية في تنمية بلاده

أشاد محمد شياع السوداني، رئيس مجلس وزراء العراق، بدور الشركات المصرية وتنفيذها لعدد من المشروعات لدعم التنمية في العراق.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين أحمد سمير، السفير المصري في بغداد، مع محمد شياع السوداني، رئيس مجلس وزراء العراق، حيث أعرب سفير مصر عن بالغ الاعتزاز بعمق وتميز العلاقات مع جمهورية العراق الشقيق.

وأعرب السفير المصري عن التطلع لدفع التعاون بين البلدين لآفاق أرحب في مختلف المجالات لتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.

وقد أكد رئيس الوزراء العراقي حرصه على تعزيز التعاون مع مصر سواء من خلال أطر التعاون الثنائي، وخاصة اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، أو عبر آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق.

كما ثمَّن دور مصر الإقليمي ولا سيما الجهود الحثيثة التي تضطلع بها القاهرة لتقديم وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.