المفتي: الاحتفال بالاسراء والمعراج والنصف من شعبان بدعة حسنة (فيديو)

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، حكم الاحتفال بالاسراء والمعراج، وليلة النصف من شعبان والعشر الأواخر من رمضان، لافتا إلى أنه يجوز الاحتفال بكل هذه المناسبات لأن فيها دروسا وعبر، وليس فيها بدعة ضلالة أو حرام، وإنما هى بدعة حسنة.



وأوضح، خلال حلقة برنامج "للفتوى حكاية"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الجمعة: "كان فى عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يختم الأذان بقول لا إله إلا الله، لكن فى القرن الثامن الهجرى زاد المؤذنون بعد هذا الصلاة والسلام على سيدنا النبي، وقال الشيخ بخيت المطيعى، وهو الأستاذ الأكبر، إن هذا بدعة حسنة، يعنى ليست ضلالة".



واوضح: "فالشيخ المطيعى، قرأ النصوص بمنهجية يسيرية تفهم العام والمخصص والإطلاق والتقييد، وكلها قواعد الاجتهاد، وبناء عليه هو قال إنه قرأ حديث كل بدعة ضلالة، وقرأ حديث آخر من سن سنة حسنة له أجرها، وبالتالى الصلاة على سيدنا النبي سنة حسنة، وكل المناسبات الدينية لنا فيها سنة حسنة ودروسا وعبر".