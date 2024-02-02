"شوربة عدس وبليلة".. وجبات ساخنة مجاناً لمواجهة برد الشتاء بالإسماعيلية

شوربة عدس ساخنة وبليلة بالمكسرات ...

هذا العمل يعتاد على إخراج مشهده متطوعات من سيدات وفتيات محافظة الاسماعيلية ويساعدنا في تجهيزه وإعداده وتعبئته وتوزيعه على العمال في الميادين العامة والشوارع داخل المدينة، ومن خلال سيارات خاصة تطوف في الشوارع باحثة عن المستحقين.

الهدف هو اطعام الطعام ومعاونة الشقيانين في الشوارع والذين تضطرهم ظروف عملهم للعمل في الشوارع منذ ساعات الفجر، هكذا تقول سماح سمك - أحد المتطوعات القائمات على العمل.

وتضيف شعرنا هو (ادفى بالخير )وحيث أن اطعام الطعام هو هدف فريقنا بالإسماعيلية وأن الأمر لا يقتصر على وجبات ساخنة تقدم للعمال فقط مرة أسبوعياً بل هناك أعمال إعداد وجبات ساخنة وتوزيعها على كبار السن والمرضى داخل بيوتهم .وتجهيز شنط مواد غذائية جافة وتوزيعها على المحتاجين .

وجبات ساخنة يتم توزيعها مجانا على عمال النظافة والباعة الجائلون في شوارع مدينة الإسماعيلية في أيام الشتاء البارد ..

وإن توزيع الوجبات تكون ساخنة وتم اختيار شوربة العدس لتوزيعها على العمال لأسباب عديدة أهمها أن الوجبة شهية وتمنح الدفء كما أنها تحتوي على قيمة غذائية عالية.وايضا البليلة الساخنة بالمكسرات وجبة شهية وقيمتها الغذائية عالية وتمنح الدفء .وقالت الأمر ليس بصعب ويمكن لأي سيدة أن تعد وجبة واحدة وتقوم بتوزيعها على اقرب عامل من منزلها يعمل في البرد والمطر.

و أكدت أن الوقت الحالي يحتاج إلى تضافر الجهود من الجميع ومشاركة مجتمعية واسعة للعبور من أزمة غلاء الاسعار بسلام.

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