انعقاد غرفة عمليات البحيرة لمتابعة الأحوال الجوية

تواصل غرفة العمليات المركزية بمحافظة البحيرة إنعقادها وذلك لمتابعة عدم إستقرار الاحوال الجوية منذ الاسبوع الماضى حيث شهدت مدن ومراكز المحافظة حالة من عدم إستقرار الجو وشهدت المدن الساحلية بالمحافظة وهى إدكو ورشيد والمحمودية حالة من عدم الإستقرار والامطار الغزيرة .

كما شهدت كفر الدوار وابوحمص ودمنهور وهى المدن القريبة من المحافظات الساحلية كما شهدت مدن الجنوب الدلنجات وايتاى وكوم حماده ووادى النطرون امطار متوسطة وحالة عدم اسقرار بالطقس لليلا ولم تسلم مدن حوش عيسى وابوالمطامير والرحمانية وشبراخيت من الطقس السئ والامطار المتوسطة .

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برفع درجة الإستعداد القصوى وإنعقاد غرفة العمليات وإدارة الازمات المركزية على مدار الساعة لمتابعة حالة الطقس وعدم إستقرار الأحوال الجوية وسقوط الامطار، وذلك وفقاً لتقرير هيئة الأرصاد الجوية .

ومن داخل الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة عقد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة غرفة العمليات لمتابعة عدم استقرار الاحوال الجوية ،بحضور وهدان السيد - مدير إدارة الأزمات والكوارث وأعضاء غرفة العمليات حيث تتم المتابعة المستمرة لجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة و تلقى كافة شكاوى المواطنين للتدخل الفورى لحل أي مشكلة تطرأ.

حيث يأتى ذلك بالتزامن مع إنعقاد كافة الغرف الفرعية بالمراكز وإنتشار كافة الفرق والمعدات والأطقم لمواجهة حالة الطقس.

هذا وقد أكد السكرتير العام خلال إجتماعه على قيام إدارة الازمات ورؤساء الوحدات المحلية والشركات العامة والمديريات الخدمية برفع درجة الإستعداد ،ورفع تجمعات مياه الأمطار أولاً بأول لإنتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين.

وشدد على المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق و مراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.