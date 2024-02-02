تفاصيل لقاء السفير المصري في بغداد مع رئيس الوزراء العراقي

التقى أحمد سمير، السفير المصري في بغداد، مع محمد شياع السوداني، رئيس مجلس وزراء العراق، حيث أعرب سفير مصر عن بالغ الاعتزاز بعمق وتميز العلاقات مع جمهورية العراق الشقيق.

وأعرب السفير المصري عن التطلع لدفع التعاون بين البلدين لآفاق أرحب في مختلف المجالات لتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.

وقد أكد رئيس الوزراء العراقي حرصه على تعزيز التعاون مع مصر سواء من خلال أطر التعاون الثنائي، وخاصة اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، أو عبر آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق.

وأشاد رئيس وزراء العراق بالشراكات القائمة مع الشركات المصرية والمشروعات التي تنفذها لدعم التنمية في العراق.

كما ثمَّن دور مصر الإقليمي ولاسيما الجهود الحثيثة التي تضطلع بها القاهرة لتقديم وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.