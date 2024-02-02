جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي.. ليفربول يحلق في الصدارة منفردا

يعتلي فريق الكرة الأول بنادي ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023-2024.

و يعتلي ليفربول صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة بعدما خاض 22 مباراة حقق الفوز في 15 مباراة والتعادل في 6 مباريات والخسارة في مباراة واحدة.

ويواصل مطاردته مانشستر سيتي وأرسنال برصيد 46 نقطة ولكن يتبقي للمان سيتي مباراة مؤجلة.