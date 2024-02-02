متابعة لعملية تطوير ووضع بلاط الانترلوك في الخانكة بالقليوبية

شهدت مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، عملية تطوير ووضع البلاط الانترلوك بعددا من شوارع و أحياء مدينة ومركز الخانكة وذلك ضمن الخطة الإستثمارية 2021 / 2022 حيث يتم به حالياً تنفيذ أعمال رصف الطبقة السطحية بطول 1.5 كم وعرض 12 م.

وتتم الأعمال تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالقليوبية برئاسة المهندسة حنان جمال ابراهيم مدير عام المديرية، استلام الموقع قبل البدء فى الاعمال بمدينة الخانكة، ويتم أعمال رفع ميزانية قبل التكسير القطع والتسوية تمهيدا لتوريد وتركيب البلاط المتداخل بمنقطة حى الجمال بالخانكة.

وكذلك شارع حسين زهره - شارع احمد ادريس - شارع ليلى القروادي - شارع عبد الكريم حبشي - شارع عزت الهلالي - شارع سيد خميس - شارع مطحن البن - شارع مسجد الغفران - شارع عرب الخطاب - شارع ناصر هاشم - شارع سعيد المصري بمنقطة حى الجمال بالخانكة.

أما عن الأحياء بمدين الخانكة :-

حي الشيخ خليل

حى البولاقى

حي الجمال

حى البرى

حي عرب ابو خميس

كما تم إزالة أحد الأسوار المخالفة لتعديها علي خط التنظيم وتوسعة الطريق، وذلم لتسيير الحركة المرورية وتتحقق الاستفادة الكاملة من أعمال التطوير.



ووجه محافظ القليوبية، ببذل المزيد من الجهد ومراعاة المواصفات الفنية ودقة الرصف على جانبي الرصيف لتفادي أي أخطاء مشدداً بإزالة أي تعديات من قبل المحلات على الطريق.

مؤكدا بأنه بعد الإنتهاء من رفع كفاءة الشارع بالكامل سيتم وضع بلدورات جديدة وبلاط انترلوك على جانبي الأرصفة وتركيب بالوعات الصرف.