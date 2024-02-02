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عاجل.. التحالف الأمريكي البريطاني يشن 4 غارات على منطقة الجر باليمن مصدر مقرب من فيتوريا يكشف للوفد كواليس اجتماعه مع اتحاد الكرة..مفاجأة
الجمعة 02 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. التحالف الأمريكي البريطاني يشن 4 غارات على منطقة الجر باليمن

بوابة الوفد الإلكترونية

شنت القوات الأمريكية البريطانية، 4 غارات استهدفت منطقة الجر بمديرية عبس محافظة حجة اليمنية.

 

وأكدت وسائل إعلام يمنية، أن عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بـ4 غارات منطقة الجر في مديرية عبس بمحافظة حجة.

 

وقال قائد حركة أنصار الله عبد الملك بدر الدين الحوثي، أمس الخميس إن الضربات الأمريكية والبريطانية فاشلة ولا تأثير لها، ولن تحدّ من قدراتنا العسكرية، ومن بوادر الفشل سعي أمريكا إلى الاستعانة بالصين من أجل أن تسعى للوساطة والإقناع بوقف عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني.

 

وأكد قائد حركة أنصار الله ، في كلمته حول آخر التطورات والمستجدات، أن محصلة عملياتهم العسكرية خلال هذا الأسبوع، 10 عمليات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب استهدفت السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني والموقف بحمد الله فعال ومؤثّر. 

 

 

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