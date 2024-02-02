أعمال تشطيبات مبنى مجلس مدينة الحسينية بـ 16 مليون جنيه

أجرى المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية، اليوم الجمعة، جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية بمبنى مجلس المدينة الجديد، والذي يقع بجوار مجمع خدمات الحسينية بتكلفة 16 مليون جنيه، ضمن خطة العام المالي.

وأوضح العوضي أنه تم الإنتهاء من أعمال التصميمات الجديدة بالتنسيق مع مديرية الإسكان، والتي ستقوم بتنفيذ الأعمال لسرعة دخوله الخدمة، وفقا للجدول الزمني المحدد للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين ليعود بالنفع والفائدة عليهم.

وتابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية، معدلات الأداء ونسب التنفيذ لأعمال إنشاء المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المركز، لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقا للجدول الزمني المحدد، للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين، لكسب ثقتهم، ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.