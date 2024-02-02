تدريب العاملين بمعامل مستشفيات المنيا علي أساسيات الجودة

قامت ادارة المعامل والمعمل المشترك بمديرية الصحة بمحافظة المنيا، بتنفيذ تدريب على مدار شهر يناير 2024م، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الإدارة المركزية للمعامل برئاسة الدكتورة نانسى الجندي ، وذلك في اطار توجيهات وزارة الصحة .

وضمن الخطة التدريبية لعام 2024 /2025 لمديرية الصحة بالمنيا، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، لتطوير الخدمات الصحية و رفع كفاءة مقدمى الخدمات الصحية، بالمستشفيات والوحدات الصحية .

و أوضحت الدكتورة جيهان عبد الصمد مدير إدارة المعامل بمديرية الصحة، أنه تم التدريب على أساسيات الجودة طبقا لمعايير الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية، والتدريب على المستوى الأساسى من المخاطر الحيوية والأمن والأمان المعملي ومكافحة العدى.

واضافت عبد الصمد، بأنه قام بالتدريب فريق من المتخصصين بالمعامل المركزية بوزارة الصحة والمعامل، والمعمل المشترك بالمنيا .