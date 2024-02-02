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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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برنامج الغذاء العالمي: السودانيون يموتون جوعًا بسبب الحرب

حرب السودان
حرب السودان

تلقى برنامج الغذاء العالمي، تقاريرا عن موت عدد من السودانيين جوعا لعدم توفر الطعام بسبب الحرب في البلاد، وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، الجمعة.

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ودعا برنامج الغذاء العالمي، إلى تقديم ضمانات فورية لإيصال المساعدات بالسودان، لمنع وفاة أشخاص إضافيين في السودان.

نزوح 8 ملايين شخص في السودان

وفي سياق متصل، كشف المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان، أن المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان أدت إلى نزوح "حوالى 8 ملايين" شخص، وذلك خلال زيارة له إلى إثيوبيا.

ومنذ 15 أبريل 2023، أدت الحرب في السودان بين القوات الموالية لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص بحسب "مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها" أكليد، وهي منظمة غير حكومية يستند إلى حصيلتها مكتب الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا".

وقال غراندي في بيان إن "النزاع الوحشي في السودان" أدى إلى نزوح "حوالى 8 ملايين" شخص ودعا الى "دعم عاجل لتلبية احتياجاتهم".

وأضاف: "سمعت قصصا مؤلمة عن فقدان عائلة وأصدقاء ومنازل وسبل العيش لكن وسط هذا اليأس، لمست أيضا تصميم اللاجئين على المضي قدما اذا قدمنا لهم الدعم والفرص".

 

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