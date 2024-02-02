تحسن طفيف في حالة الطقس بمحافظة جنوب سيناء

شهدت مدينة سانت كاترين التابعة لمحافظة جنوب سيناء - اليوم الجمعة، تحسنا طفيفا في حالة الطقس، وذوبان الثلوج التي كست المدينة عقب سطوع الشمس، ويسود كل مدن المحافظة أجواء دافئة.

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى دعم المدينة بعدد من المعدات الثقيلة للتعامل علي ذوبان الثلوج، والتأكيد على الجهاز التنفيذي بالمدينة بمراجعة السدود والبحيرات الصناعية التي جرى إنشاؤها لتخزين المياه، لكي تستوعب كميات المياه الناتجة عن هذه الثلوج والتي قد تؤدي إلى حدوث سيول داخل بعض أودية المدينة.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن جميع الطرق المؤدية للمدينة مفتوحه، وجرى دعمها بمولدات كهربائية، والتأكيد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بسلامة وأمن السائحين المترددين على المدينة.

وأوضح أنه يجري متابعة الأجواء بالمدينة أول بأول من خلال مبنى الرصد الأمني بشرم الشيخ، ومركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، للوقوف على تداعيات الأمور، مشيرًا إلى أن الأمور بالمدينة مستقرة حتى الأن، وجميع السائحين يستمتعون بالأجواء الأوربية التي تشهدها المدينة.