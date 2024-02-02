حلقة نقاشية حول"الصناعات البيئة ودعم منظومة التنمية" بدشنا

نظم مركز النيل للإعلام بقنا ، حلقة نقاشية حول" "الصناعات البيئة ودعم منظومة التنمية" بمدينة دشنا ، بالتعاون مع جمعية أنا مصرى، ضمن حملة" مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا" التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع، وبرعاية وتوجيهات الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة. أقيمت فعاليات الحلقة بنادى العائلات بدشنا، بحضور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا ، وعفاف رجائي، ممثلاً عن جمعية أنا مصرى، وحاضر فيها المهندس أسعد محمد، رئيس قسم التوعية بجهاز شئون البيئة بقنا ، وأدار الحلقة، ابراهيم عطوة و رحاب عبدالبارى، أخصائى الاعلام بمركز النيل للإعلام بقنا.

تضمنت فعاليات الحلقة، مناقشة أبرز التحديات والصعوبات التى تواجه الشباب والفتيات، حال رغبتهم فى إنشاء مشروعات صغيرة، منها الإجراءات الروتينية، والتسويق و التمويل، والعادات والتقاليد التي تواجه بعض الفتيات فى المناطق الريفية، وارتفاع أسعار الخامات.

واستعرض المهندس أسعد محمد، رئيس قسم التوعية البيئية، بعض المهارات التي تحقق الاستدامة البيئية للأنشطة الاقتصادية المختلفة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتى تساهم فى نفس الوقت في الحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية، و القدرة على جعل الوظيفة أو المنتج الحالي أكثر استدامة بيئية. وأشار رئيس قسم التوعية بجهاز شئون البيئة بقنا ، إلى تصنيع الأعلاف و الأسمدة و المغذيات العضوية والتى يمكن تصنيعها من إعادة تدوير المتبقيات الزراعية، وأيضا من خلال مشروعات إعادة تدوير المخلفات المنزلية و الصلبة فى إنشاء منتجات صديقة للبيئة.

وأكد يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا ، حرص قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، على دعم الصناعة المصرية من خلال حملته المتفردة" مستقل ولادنا فى منتج بلدنا" والتى تستهدف تشجيع المنتج المصرى ودعم الصناعات الحرفية واليدوية من خلال توعية المواطنين خاصة الشباب، بالفرص الاستثمارية التى توفرها المؤسسات الحكومية أو المجتمع المدنى، وأهمية العمل الحر.