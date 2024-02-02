تعرف على سر زيارة رئيس نادى الزمالك لدولة قطر

شائعات عن التعاقد مع بن شرقي

وصل إلى العاصمه القطري الدوحه أمس الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك فى زيارة مفاجئة لم يتم الإعلان عنها رسميا وكان فى استقباله رابطة مشجعي الزمالك على رأسهم هيثم فاروق المحلل بقنوات بييبن سبورت الرياضيه ونجم الزمالك السابق.

وعلمت من مصادر أن زيارة حسين لبيب بدعوة من الشركة القطريه لمدة يومين وهناك احتمالات لتكون راعيه لنادى الزمالك وهناك شائعات أخرى ترددت بأن لبيب سيتفاوص مع مسئولى الريان القطري للتعاقد مع المغربى أشرف بن شرقي.

من ناحيه أخرى اعتمد مجلس إدارة نادي الزمالك تشكيل الجهاز الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم ويتكون من المدير الفني جوزيه جوميز

مدرب مساعد أندري بيكي

مدرب حراس لويس فيسنتي

مدرب أحمال جواو ميشيل

وبالتالي رحيل محمد عبد المنصف مدرب الحراس في الفترة السابقة