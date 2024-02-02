١٢ ألف طن مخلفات يتم رفعهم من مراكز وأحياء الجيزة يومياً

خلال تفقدة المدفن الصحي للمخلفات بشبرامنت

أكد محافظ الجيزة علي أهمية منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة لمساهمتها بشكل كبير في التخلص السليم والآمن بيئيًا من مشكلة المخلفات والتي تعد من أهم الملفات التي توليها المحافظة اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة وذلك تماشيًا مع الاعتبارات البيئية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الهامة للمنظومة واستراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 .



تصريحات المحافظ جاءت خلال تفقده للمدفن الصحي الأمن بشبرامنت والمقام علي مساحة ١٠ فدان والمدعم بخلية دفن صحي كمرحلة أولي وذلك للارتقاء بالبنية الأساسية للمنظومة بهدف الحد من انبعاث ملوثات الهواء وتحقيق أعلى استفادة من المشروع .



حيث أشار محافظ الجيزة أن الدولة تولي أهتمامآ بالغآ بملف منظومة تدوير المخلفات الصلبة وتم تخصيص اعتمادات مالية كبيرة لإنشاء البنية التحتية للمشروع لما له من أهمية في التعامل مع المشكلات البيئية فى إطار عملية التنمية التى تستهدفها الدولة بما ينعكس على رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين .



وأوضح اللواء أحمد راشد انه تم تنفيذ الخلية الأولي ضمن خطة الدولة بانشاء مدافن صحية لمخلفات القمامة ومن المقرر ان يشمل المشروع علي عدد ٤ خلايا وذلك ضمن البروتوكول الموقع بين وزارت التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والمتابعة والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وذلك استكمالًا لخطة تحقيق الإدارة المتكاملة والمستدامة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة التي تهدف لتحقيق التكامل لمراحل المنظومة المختلفة من الجمع والنقل والتدوير مما يعد نقله حضارية كبيرة سيكون لها مردود بيئي وإيجابي علي المحافظة بجميع المراكز والأحياء .



وعاين محافظ الجيزة خلال جولته أحد مشاريع القطاع الخاص التجريبية المقامة لتدوير ومعالجة مخلفات القمامة بطاقة ( ١٠٠٠ طن إلي ١٥٠٠ طن قمامة يوميآ ) بالصهر الحراري وتحويلها إلي طاقة كهربائية والمنفذ بمنطقة شبرامنت وذلك للوقوف علي مدي جاهزيته وتقديم التسهيلات اللازمة له لسرعة البدء في المشروع لما له من أهمية في تحسين وخدمة البيئة والاستفادة من القيمة الاقتصادية للمخلفات .



وأكد اللواء أحمد راشد بأن المحافظة لا تدخر جهدآ في تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين لإنجاز مشروعاتهم وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار موجهاً رئيس هيئة النظافة والتجميل بضرورة طرح كراسة الشروط للتعاقد مع شركات متخصصة في تدوير المخلفات الصلبة بكافة انواعها والأستعانة بلجنة البت بالتعاون مع الوزارات المعنية وذلك للاستفادة بحجم المخلفات التي يتم رفعها بصفة يومية بكافه قطاعات المحافظة والتي تصل إلي ١٢ الف طن مخلفات يوميآ .



وشدد المحافظ علي ضرورة رفع كافه المخلفات الكائنة بالمدخل المؤدي للمدفن الصحي بشبرامنت ورفع كفاءته وتطويره لتسهيل حركة دخول سيارات نقل المخلفات المترددة عليه مما يسهم في سرعة إنجاز نقل مخلفات القمامة إليه .

كما وجه محافظ الجيزة بضرورة دراسة توفير موقع بعيدآ عن المناطق السكنية يصلح لإقامة نقطة مناولة لتجميع مخلفات القمامة لخدمة مركز ومدينة منشأة القناطر للارتقاء بمنظومة النظافة أسوة بما تم تنفيذه بمراكز كرداسة وأوسيم .



رافق المحافظ خلال الجولة السادة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمود فوزي وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل والدكتور خالد عبد الغني مدير مديرية الشئون الصحية وحامد سلامه رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.