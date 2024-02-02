إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بقرية دندرة بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية دندرة بقنا، اليوم الجمعة، برئاسة سليم سيد رئيس القرية، من تنفيذ إيقاف أعمال على أرض أملاك خاصة بمساحة ١٢٠ متر عبارة عن فك أخشاب أعمدة دور ثالث علوى .

وأوضح العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة ، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي والبناء بدون ترخيص ومنع انتشار العشوائيات .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي والبناء بدون ترخيص وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.