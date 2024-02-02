علم فلسطين يزين إطلالة بشرى في ملتقى الإبداع والتميز العربي

تملك الفنانة بشرى ذوقا خاصا وشخصية قوية تتحدث بطلاقة وتسير بفكر مستنير في حياتها وهذا ما أكدته خلال تكريمها في ملتقى الإبداع والتميز العربي.

وظهرت بشري بإطلالة لافتة، حيث ارتدت بدلة مضيئة صممت من الترتر الفضي في الأسود ونسقت تحته قميصا أبيض زينته بعلم فلسطين لتعلن تضامنها الصريح مع دولة فلسطين وحزنها عما يحدث في الأطفال والنساء والشيوخ.

وعلقت على الصور التي شاركتها عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام، قائلة: "بكل تواضع وامتنان اشكر ملتقى الإبداع والتميز العربي على هذة الجائزة وهذا التكريم، وكل التقدير لوزارة الثقافة والجامعة العربية وكل رعاه هذا الملتقى الذي يجمع كوكبة النجوم والزملاء في مصر والوطن العربي، والفرحة ستظل منقوصة وغير متكلمه، بل ومسلوبة طالما هناك أطفال وأمهات وشيوخ مازالوا يوجهون بلا رحمة الحرب بكل قسوتها وطالما الانسانية مازالت مشلولة.

وفضلت لم خصلات شعرها لاعلى ذيل حصان مع انسداله بحرية على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

بشرى

كانت بدايتها كمذيعة على شاشات الفضائيات ثم انتقلت للتمثيل عام 2002 من خلال سيت كوم شباب أون لاين، وحققت النجاح بكافة الأدوار التي نسبت إليها مع اختلاف تلك الأدوار ما بين الكوميدي والدرامي ومن أولى بطولاتها السينمائية مع المخرج الكبير «يوسف شاهين» وذلك من خلال فيلم «إسكندرية نيويورك» وقد حققت نجاحا كبيرا وأثبتت وجودها خلال وقت قصير حيث برعت في تجسيد مجموعة مختلفة ومتنوعة من الأدوار السينمائية، كما عملت ايضًا مع شركة «نيو سينشيري برودكشن»، كما قدمت الغناء ومن ألبوماتها «مكانك» «إحكي» وأصدرت مع نهايات العام فيديو كليب «كوبرا» التي انتقدت من خلاله الممثل محمد رمضان.

حياتها الشخصية

هي ابنة الكاتب أحمد عبد الله رزة، متزوجة من «عمرو رسلان» ولهما من الأبناء «إسماعيل» و«ليلى».