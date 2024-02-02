الجمعة 02 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

الملكة.. سحب الفيلم من السينمات لهذا السبب

بوابة الوفد الإلكترونية

سحبت الشركة المنتحة لفيلم "الملكة" للفنانة هالة صدقي، العمل من السينمات بعد حصده إيرادات ضئيلة، ضمن موسم إجازة منتصف العام.

وكان تم تغيير أسم الفيلم من "كتف رباعي" إلى "الملكة".

قصة فيلم الملكة :-

ويشار إلى أن تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي اجتماعي، حيث تتعرض سيدة أعمال تدعى (ماجدة) للعديد من المضايقات، لكنها تنجو من محاولات أعدائها لإيذائها، وتستطيع الحصول على كامل حقها منهم.

أبطال فيلم الملكة:-

يذكر ان فيلم الملكة، بطولة : "هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس، وآخرين من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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