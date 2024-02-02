حــفيد الإمام أبوالـوفاء الشرقاوي يرث هوُاية جـدّه

ما بين الصورتين المنشورتين أمامك زمنًا طويلًا.. الصورة الأبيض والأسود لـ «العارف بالله» الإمام أبو الوفاء الشرقاوي القطب الصوفي المعروف الملقب بمربي المريدين وإمام الواصلين.

هو نفسه أحد مناضلي ثورة 1919 ضد الاستعمار الإنجليزي الذي استقبل الزعيم سعد زغلول في رحلته للصعيد بالباخرة نوبيا سنة 1921.

تعود الصورة القديمة زمنيًا لثلاثينيات القرن الماضي حيث يمارس المناضل الوطني هوايته في الصيد والقنص فى رحلة خلويه بغابات دولة المجر؛ وسط أوروبا، في إحدى رحلاته الخارجية.

الإمام أبو الوفاء الشرقاوي وحفيده

الصورة الثانية للمستشار أبو المجد أبو الوفاء الشرقاوي أحد أحفاد العارف بالله في الساحة الشرقاوية بمدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا حيث يقف وجواره فريسة اصطدها بمنطقة جبلية في قنا.

نحو 90 عامًا تقريبًا تفصل بين الصورتين، توفي العارف بالله ودفن بمقامه مع أشقائه بمنطقة دير أو نجع شرقاوي بمركز فرشوط شمال قنا، وبقيت السيرة رابضة في وجه الزمن وكذلك كل عادات وهوايات «إمام الواصلين» لتكون ميراثًا لأحفاده ونسله.

الحفيد يرث هوُاية الجد:

رغم طبيعة عمل المستشار أبو المجد أبوالوفاء الشرقاوي، فإنه يحرص على ممارسة هوايته في صيد الحيوانات في الجبال والصحاري، يشغل الشرقاوي منصب رئيس محكمة بوزارة العدل.

وهو أحد أحفاد الإمام أبو الوفاء الشرقاوي؛ القطب الصوفي الكبير وأحد مناضلي ثورة 1919، وصاحب الساحة الشهيرة شمال شرق مدينة نجع حمادي.

حب الصيد والقنص بدأ مع الرجل منذ أن كان في الخامسة من عمره يقول .. كنت موجودًا برفقة والديّ في نجع الشيخ شرقاوي بمركز فرشوط؛ حيث توجد الساحة الشرقاوية الثانية هناك؛ وبالقرب من مقام العارفين بالله هناك، كان يقف على أحد الأشجار غرّاب.

ويضيف.. كان أبي على ما يبدو يريد أن يعلمني الصيد فنادي على أحد العاملين في الساحة ليأتي بالغراب ويغلق أذني حتي لا أخاف من صوت البارود، وبعدها وضع والدي أصبعي الزناد وساعدني لإطلاق النار، وكانت هذه أول تجاربي وخبراتي في الصيد.

بدأ المستشار أبوالمجد علي أبوالوفاء الشرقاوي، حياته العملية وكيلًا للنائب العام وتنقل بين كثير من البلاد في مصر والخارج ولم يغب عنه شغفه بالصيد والقنص.

يقول .. لم أحاول أن أوفق بين عملي وشغفي بالصيد والقنص فكل رحلات الصيد تكون بمحض الصدفة وأغلبها كانت في المناطق التي أتواجد فيها بحكم عملي.

رحـلات الصيد:

اصطاد «الشرقاوي» عدة أنواع من الحيوانات منها الحمام واليمام والبط والإوز والذئاب والثعالب والورل والحمام الجبلي، غير أنه يعتز بتوثيق صيد الذئاب والثعالب.

فضلا عن الحيوانات النادرة ومنها الوشق وهو أكبر من القط وأصغر من الفهد والنمس وهو من القوارض.

وكانت آخر رحلاته في جنوب أسوان حيث اصطاد الإوز الفرعوني الذي نحته المصريين القدماء على المعابد، وتعتبر العركي ونجع صفر بمركز فرشوط والمناطق القريبة من الصحاري والجبال أهم مناطق الصيد في رحلات المستشار أبو المجد الشرقاوي، وهو لا يخاف من التواجد بالمناطق الجبلية ليلًا و من الفرائس التي يصطادها.

سلاح نادر:

يستخدم «الشرقاوي» سلاحًا إنجليزي الصنع في الصيد، ويعتبر من أمهر صائدي الحيوانات في الصعيد تلك الهواية التي يمارسها كلما استشعر الملل والضيق برفقة أصدقاءه وهو محب لاصطياد الحيوانات من الفصائل النادرة وهو يعتز ببندقية جده العارف بالله الشيخ أبو الوفاء الشرقاوي.

يوضح المستشار أبوالمجد الشرقاوي أنه ورث بندقية فرونيكا رول خرطوش عيار 12 وهي صناعة فرنسية عن أبيه وجده وأنه يعتز بها مثلما يعتز بالهواية التي ورثها عن جده حيث يمارسها كلما أتيحت أمامه الفرصة.