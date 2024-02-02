انخفاض درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار في كفرالشيخ

تعرضت المناطق الشمالية لمحافظة كفر الشيخ في البرلس وبلطيم وبطول الطريق الساحلي الدولي، لأمطار غزيرة منذ منتصف ليل أمس حتى صباح اليوم الجمعة، مع عواصف رعدية شديدة.

وتأثرت حركة السير على الطريق الساحلي الدولي بين الإسكندرية وبورسعيد خصوصا في منطقة البرلس وتكدست السيارات أمام ميناء برج البرلس متوقفة عن السير انتظارًا لتحسن الأجواء.

و تشهد محافظة كفر الشيخ وسواحلها الشمالية المطلة علي البحر المتوسط انخفاضًا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس بارد نهارا، شديد البرودة ليلًا.

ووفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية المصرية، سجلت محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، درجة حرارة عظمى بلغت 18 درجة مئوية، والصغرى 8 درجات مئوية، بالإضافة إلى رياح متوسطة تبلغ سرعتها 30 كيلومترا في الساعة، وأمواج عالية الارتفاع في مياه البحر المتوسط تؤدي إلى عدم انتظام حركة الملاحة.

وتسود محافظة كفرالشيخ، بوجه عام أجواء شتوية باردة وممطرة، مع رياح متوسطة من رشيد غربا وحتي جمصة شرقا، ومن البحر المتوسط شمالا وحتي حدود طنطا جنوبا، وتنخفض درجات الحرارة مساء لتصل إلى 6 درجات مما يؤدي إلي الشعور ببرودة الجو الشديدة خلال فترات الليل والتي تستمر حتي صباح غدا السبت.

