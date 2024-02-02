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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عبدالناصر زيدان: المصري مسك بيراميدز غسيل ومكوة

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

يري الإعلامي عبدالناصر زيدان،  أن المصري البورسعيدي قدم أداء رأئع ونجح في تحقبف فوز كبير على نظيره بيراميدز بثلاثية مقابل هدف، والتأهل لنصف نهائي كأس رابطة الأندية.

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وقال زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه «ملعب الشمس»، والمذاع على «قناة الشمس»، إن المصري بقيادة علي ماهر، قدم مباراة أكثر من رائعة أمام بيراميدز، وأطاح به من بطولة كأس رابطة الأندية.

وأضاف، أن الفريق البورسعيدي «مسك بيراميدز غسيل ومكوة»، ولا أدري لماذا إدارة الفريق السماوي متمسكة بالبرتغالي باتشيكو، رغم كل الإخفاقات الأخيرة.

وأكمل، المدرب علي ماهر استطاع أن يوظف صلاح محسن بطريقة صحيحة، جعلته يسجل في أولى مبارياته، ليرد على كل جماهير الأهلي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي حسم تأهله إلى نصف نهائي بطولة كأس الرابطة المصرية، بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب.
 

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