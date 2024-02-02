"قيمة الإدخار للأطفال" ضمن نقاشات ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم عدد من اللقاءات المتنوعة خلال أجازة نصف العام، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر فبراير الجاري.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

وفي ذات السياق، شهدت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة محاضرة بعنوان " المصروف اليومى"، تحدث فيها الدكتور محمد على قطب، خبير إدارة الأعمال حول مصروف الطفل اليومي، وأهمية الوعي بكيفية إنفاقه خاصة فى فترة الإجازة، حتي يدرك قيمة المال، ويتعلم كيف يوازن بين احتياجاته وقدرته الشرائية، وأن يتعلم الطفل منذ الصغر أن يحدد أولوياته، موضحا مفهوم وقيمة الإدخار، وعند بدء الدراسة يصبح الأطفال أكثر وعيا بإحتياجاتهم.

وأكد " قطب" علي أهمية الادخار، وتحديد الهدف منها سواء لشراء لعبة أو الاشتراك فى ممارسة هواية أومشاركة فى تغيير الكمبيوتر الخاص به، وأن يتعلم الطفل الاحتفاظ بالعيدية والمكافآت المالية التى يحصل عليها فى حدود إمكانيات الأسرة، وعلي الطفل أن يتعلم التمييز بين الاحتياجات الأساسية مثل الطعام والمسكن والملبس، وبين الرغبات الترفيهية، مشيرا إلي أهمية الرجوع للأسرة لمساعدته فى التفكير فى كيفية إنفاقها، وأن يتعلم الطفل أن القيمة ليست في المال بل فى إختيار الأشياء التى يمكن شراؤها بالوعى الكافى.

وإستمرارا للأنشطة المقامة خلال أجازة نصف العام، بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وينفذها فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، شهدت مكتبة الفيوم العامة ورشة أشغال يدوية من قماش الموهير، نفذتها فاطمة محمد ربيع مشرفة نادى المرأة بالمكتبة، وتم خلالها تعليم الرواد خطوات تنفيذ عروسة للأطفال، بدءا من قص القماش وخياطته وحشوه بالفيبر وصولاً إلى الشكل النهائي المطلوب تنفيذه، بينما ناقشت رضوى على مشرفة قسم البيئة بمكتبة الطفل، كتاب بعنوان "صور مؤذية" تأليف عبد التواب يوسف، تؤكد القصة علي أهمية الحفاظ علي نظافة الشارع، وعدم إلقاء القمامة فهو سلوك خاطئ مؤذى للعين وملوث للبيئة، تلاها عروض مواهب للأطفال، كما قدمت هناء حسن مسئول مكتبة الطفل ورشة حكى عن قصة "سيدنا العزير عليه السلام"، إلي جانب تنفيذ مسابقات ترفيهية وفوازير مع الأطفال، أدارها هند عبدالتواب ورضا محمد أمناء مكتبة الطفل.

مناقشة كتاب "الوحوش الغريبة في الماضي" بفرع ثقافة الفيوم

وفي سياق متصل ناقشت نجوى أحمد أمينة مكتبة الطفل كتاب "الوحوش الغريبة فى الماضى"، تأليف روى تشابمان أندروز، أوضحت خلالها مصطلح وحش، أو الوحوش والذي يطلق على الحيوانات المفترسة التي تأكل بلا رحمة، وتهاجم بلا تفكير سوى أنها تتجه نحو الفريسة لتشبع جوعها وشهوتها في التلذذ في إفتراس ما يمر أمامها. وبالتعاون مع قسم السينما، شهدت المكتبة عرض لعدد من أفلام الرسوم المتحركة للأطفال، بحضور مايكل سمير بالإدارة العامة للثقافة السينمائية.