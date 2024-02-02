الكيلو ب400 جنيه.. أسعار اللحوم والدواجن اليوم الجمعة بالفيوم

شهدت أسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن بمحافظة الفيوم اليوم الجمعة الموافق 2 فبراير، إرتفاعا ملحوظا في الأسعار، مقارنة بالأسعار في الأسبوع الماضي.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء بين 360 إلى 400 جنيها، مع وجود أكثر من تسعيرة لدى الجزارين في الشارع الواحد وغياب تام للرقابة التموينية.

إرتفاع أسعار الطيور وكيلو الدواجن البيضاء ب95 جنيها في الفيوم

وفي أسواق الطيور بلغ سعر كيلو الرومي 130 جنيها وكيلو البط البلدي بمبلغ 125 جنيها والبط المولار بمبلغ 110جنيها والبط البيور والفرنساوي 105 جنيها، بينما وصل سعر البانيه الى 200 جنيه، بالإضافة إلى بيع صدور بالعظم بمبلغ 105 جنيها وبدون العظم بمبلغ 100جنيها وأوراك بالعظم بمبلغ 90 جنيها، وبلغ سعر الكبد والقوانص 100 جنيها والهياكل 55 جنيها والأجنحة 65 جنيها، وكيلو الكبده الصافي 120 جنيها، وكيلو الأرانب البلدي ب125 جنيها، بينما سجل سعر البيض 135 جنيها للكرتونة، كما تم بيع الكيلو من الدواجن البيضاء بمبلغ 95 جنيها في محلات بيع الدواجن للمستهلك، وذلك بفرق 8 جنيهات عن الأسعار داخل المزرعة، بينما وصل سعر الدواجن الأمهات إلى 86 جنيه والساسو 115 جنيه، والدواجن البلدي الفيومي تم بيعها بمبلغ 125 جنيها.

وأفاد الجزارين وتجار الدواجن البيضاء أن ارتفاع أسعار الأعلاف خلال الأسبوع الماضي تسبب في زيادة العرض عن الطلب، وهو ما أدى إلى إرتفاع أسعار اللحوم والدواجن خلال هذه الفترة، وبدأ تزايد أسعار الدواجن تلقائيا عقب زيادة أسعار الأعلاف، بالإضافة إلى تحكم العرض والطلب في الأسعار بسبب مدة دورة تربية الدواجن التى لا تتخطى أربعين يوما، وهو ما يجعل سوق الدواجن يتأثر بأسعار الأعلاف بشكل سريع، ومن ثم ارتفاع الأسعار.

وكانت أسعار الأعلاف قد شهدت إرتفاعا ملحوظا في الأسبوع الماضي بحوالي 30% مما تسبب في إرتفاع أسعار الدواجن تلقائيا، بحوالي 30 جنيها في الكيلو الواحد مقارنة بالأسعار خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى إرتفاع أسعار اللحوم الحمراء بحوالي 70 جنيها في الكيلو، بعد إرتفاع أسعار اللحوم القائم في الأسواق إلى 180 جنيها للكيلو.

وفي سياق آخر شنت مديرية التموين وبالتعاون مع الاجهزة التنفيذية ومديرية الطب البيطرى بالفيوم، عدد من الحملات على الأسواق والجزارين لضبط الأسعار والتأكد من ذبح اللحوم المعروضة بالمجازر الحكومية، وتوافر كافة أنواع اللحوم والدواجن المجمدة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تموينية للتفتيش على الجزارين ومحلات بيع الطيور الحية والمجمدة.