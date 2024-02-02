جلسات تفاعلية عن صحة المراهقين والزواج المبكر والقسري بمركز شباب أبو كبير

نفذت الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، أنشطة وفاعليات أندية السكان، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA ومؤسسة اتجاه، وذلك بعمل جلسات تفاعلية بمركز شباب أبو كبير التابع؛ مع المشاركين لتنمية مهاراتهم وتوسيع قاعدة المعارف الخاصة بهم بقضايا السكان.

وأشارت الدكتورة فاطمة رجب منسق السكان بالمديرية، إلى أن القائمين على تنفيذ الجلسات مجموعة من الكوادر الشبابية المتميزة التي تم تدريبهم على المحتوى العلمي الخاص بالمشروع، وقام بالتدريب في هذه الجلسة الشيماء محمود المدرب المعتمد من قبل وزارة الشباب والرياضة.

ودارت محاور الجلسة عن صحة المراهقين، والفرق بين الزواج المبكر والزواج القسري، وأسباب زواج الأطفال والآثار الصحية والإجتماعية لزواج الأطفال، وذلك من خلال الجلسات التفاعلية عبر تكوين مجموعات تنافسية بين المشاركين، ويقوم المدرب بعرض المعلومات، ويتم التعقيب عليها من خلال القائم على التدريب فى إطار تفاعلي مع المشاركين.

ويستمر مشروع رفع الوعي بقضايا السكان في تقديم مجموعة من الجلسات التفاعلية والفاعليات الرياضية وجلسات الأفلام بأندية السكان، يهدف رفع الوعي المجتمعي بموضوعات الصحة الانجابية، ومناقشة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، وصحة المراهقين، وزواج الاطفال، وتنظيم الاسرة وختان الاناث، وغيرها من القضايا المجتمعية ضمن خطة أندية السكان.