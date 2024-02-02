الجمعة 02 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المقاومة العراقية ترد على التهديد الأمريكي: لم تهتز لنا شعرة ومستمرين

أكرم الكعبي
أكرم الكعبي

قال الأمين العام للمقاومة الإسلامية في العراق "حركة النجباء"  أكرم الكعبي، إن قرارهم عراقي ولن يتوقفوا حتى تحقيق أمرين وقف العمليات على غزة وانسحاب الاحتلال الأمريكي من العراق.

وأضاف الأمين العام للمقاومة الإسلامية في العراق، أنه بخصوص التعليق المؤقت لعمليات كتائب حزب الله المنصورة، بعد حديثه مع أبو حسين الحميداوي قائد الكتائب، اتضحت أسبابهم في اتخاذ القرار، مشيرا إلى أنه يتفهم ويقدر القرار وينتظره للعودة مرة أخرى، عندما يرفع الحرج والأسباب الحاكمة.

وأكد أكرم الكعبي، أن أي استهداف أمريكي سيواجه بقوة، وأن أي تهديد لن يهز شعرة في العراق، مؤكدا أن المقاومة العراقية بكافة كتائبها مستمرة في القتال.

 

 

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